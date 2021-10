Hozzátette: az óriási terjedelmű Quaestor-ügyben viszont annak ellenére, hogy minden munkanap tartanak tárgyalást, megjósolhatatlan, hogy mikor lesz ítélet.

A szóvivő a járványhelyzettel összefüggésben azt tanácsolta az ügyfeleknek: amikor a bíróság kezelőirodáihoz fordulnak, a gyorsabb ügyintézés érdekében éljenek az előregisztráció lehetőségével a törvényszék honlapján. Szabó József Tamás arra is felhívta a figyelmet: a bírósági épületek használatának a rendjét a törvényszék elnöke szabályozza, és amennyiben súlyosbodik a járvány, megfontolják, hogy újra bevezessék-e az érdeklődők számára minden tárgyaláson kötelező előregisztrációt, ami jelenleg csak a nagyobb közérdeklődést kiváltó ügyekben fordul elő.

A szóvivő beszélt arról is, hogy a Fővárosi Törvényszék mintegy félszáz ügyét a Budapest Környéki Törvényszékről kirendelt bírák tárgyalnak, köztük tucatnyi nagy súlyú gazdasági büntetőügyet is. Ezek a tárgyalások a Budapest Környéki Törvényszék épületében lesznek.

Szabó József Tamás megjegyezte: a Fővárosi Törvényszék az ország legleterheltebb bírósága. A kirendelésekre az arányosabb munkateher-elosztás miatt volt szükség, ami az ügyfeleknek is kedvező, hisz így gyorsabban befejeződhetnek az eljárások.

Hozzátette: nem szokatlan ez a megoldás, korábban többször előfordult már, hogy fővárosi bírákat rendeltek ki, hogy vidéken segítsenek az ügyek elbírálásában.

A Budapest Környéki Törvényszékről kirendelt bírák által tárgyalt ügyek közt van többek között az Árpa Attila ellen kábítószer miatt indult eljárás. A színész, rendező nyilatkozataiban tagadta az ügyészségi vádat.

(MTI)