Orbán Viktor ismét interjút adott a Kossuth Rádiónak, melyben a kormányzati intézkedésekről beszélt és a koronavírus újabb hullámának a megfékezéséről. Az oltás fontosságára hívta fel a figyelmet.

A delta variáns most viszont végiszáguld a világon, így Magyarországon is, ami sokkal súlyosabb, mint a brit. Ha mindenki be lenne oltva, nem okozna nagy bajt. Az oltatlanok életveszélyben vannak - idézi Orbán Viktort az Origo.

Elmondta, a maszkhasználat lassítja a terjedést, de nem véd meg. Csak az oltás véd meg. 15 millió vakcinamennyiség lesz év végéig az országban. Mivel nem egyformán terjed az országba a vírus, szükséges volt bevonni a védekezésbe a munkaadókat. "Az általános kötelező oltás bevezetése viszont túl van a magyarok tűréshátárán" - mondta a kormányfő. A munkahelyi közösségek érvelésére van szükség. Amíg mindenki nins beoltva, ez a vírus fertőzni fog.