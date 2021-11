Több koronavírus-fertőzött is volt a tévé szerkesztőségének tagjai között, akik karanténba vonulnak, ezért a napi műsorok gyártása lehetetlen.

A Ceglédi Televízió munkatársai között több koronavírusos is van, a karanténba vonuló kollégák miatt pedig sajnos nem tudnak napi műsorokat gyártani, ezért a csatornán csak képújság lesz látható egy darabig.