A feljelentést egy paksi lakos tette még 2020-ban: a nővel egy társkereső oldalon találtak egymásra. Az asszony addig ügyeskedett, míg a különböző kitalált történetek a férfinál célba értek és hónapok alatt több mint másfél millió forintot csalt ki - írja a Ripost.

A paksi rendőrök a nyomozás során arra a megállapításra jutottak, hogy a 44 éves nő még legalább 42 másik férfit is átvert, akiktől különböző indokokkal - megélhetésre, gyermeke gyógyszerének kiváltására - pénzt kért kölcsön. Az eddig kihallgatott sértettektől kilenc és fél millió forintot csalt ki az elmúlt másfél évben. Miután megkapta a pénzét, azután már csak bottal lehetett ütni a nyomát.

Az asszony akkor sem fejezte ezt be, amikor az első kihallgatását követően az ország két különböző pontján is felfüggesztett börtönbüntetést kapott. A nőt november második hetében hallgatták ki gyanúsítottként a Paksi Rendőrkapitányságon, ezt követően pedig őrizetbe is vették. A Szekszárdi Járásbíróság bírája pedig elrendelte a letartóztatását.

A paksi rendőrök most azt vizsgálják, hogy a nő hány férfit vert át az elmúlt időszakban.

Ez is érdekelhet: Szerelmet hazudott és 26 millióval húzta le párját a kaposvári csaló