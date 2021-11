A közlemény szerint a gyermekeket kísérő szülők az intézményvezető által kijelölt pontig léphetnek be az intézmény területére, aminek különösen az óvodák esetén van jelentősége.

Az erről kiadott miniszteri határozat nem vonatkozik azokra sem, akik valamilyen veszélyelhárítás céljával érkeznek az intézménybe.

A maszkviselésre vonatkozó szabályokat a köznevelési intézményekben a kormány korábbi döntése értelmében az intézményvezetők állapíthatják meg. A fenti óvintézkedések mellett továbbra is az oltás felvétele a legfontosabb a köznevelési intézmények pedagógusai számára is - hívta fel a figyelmet a tárca.



Emlékeztettek: a jogszabály értelmében az állami fenntartású köznevelési intézményekben elvárt a pedagógusoktól az oltás felvétele, hiszen a tanárok sok emberrel, gyermekekkel és szülőkkel találkoznak. Oltásuk saját egészségük és mások védelme érdekében is fontos.



A közlemény szerint a köznevelési intézményeket látogató 12 év feletti korosztály 51 százaléka is már felvette az oltást. Az oltás felvételére kiváló lehetőséget kínál mindenkinek az oltási akcióhét, melynek során előzetes regisztráció nélkül is fel lehet venni az oltást a kórházi oltópontokon.