A Lélekben a járványon túl – A magyar társadalom a koronavírus-járvány negyedik hullámában címmel készített kutatást a Policy Solutions a Friedrich-Ebert-Stiftung támogatásával. Az eredmények szerint egyre több az oltatástagadó Magyarországon: a beoltott válaszadóknak mindössze a 32 százaléka mondta azt, hogy szándékában áll felvenni az emlékeztető harmadik oltást, 54 százalék nem tervezte ezt. A legnagyobb arányban a 30 év alattiak felelték azt, hogy nem kérnek újabb vakcinát (68 százalék).

A koronavírus elleni kötelező védőoltás bevezetését politikai hovatartozástól függetlenül 10 magyarból 6 ellenzi. Még a beoltottak sem támogatják az oltás kötelezővé tételét, náluk 51 százalékos az elutasítottság, míg az oltatlanok körében ugyanez az arány 89 százalék.

A megelőző intézkedéseket is egyre kevesebben támogatják: szeptemberre márciushoz képest 10 százalékponttal csökkent azok aránya, akik kötelezővé tennék az üzletekben a kézfertőtlenítő pontok kihelyezését, és kisebbségbe kerültek azok is, akik járványidőben előírnák a kötelező maszkviselést a tömegközlekedési eszközökön.



A járvány akkor álltható meg, ha egyre többen beoltatják magukat. Hazánkban meghosszabítják az Oltási Akcióhetet, és hamarosan az 5-11 év közötti gyermekek is felvehetik a védőoltást.