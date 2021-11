A Dunántúlon kiadósabb csapadékra van kilátás. Az eső mellett előbb Sopron és az Alpokalja térségében, később a Dunántúl nyugati és északi részein, a Bakonyban, illetve az Északi-középhegység magasabban fekvő helyein havas eső, havazás is előfordulhat - írja a met.hu.

A reggeli órákban előbb az északnyugati, nyugati határ térségében válthat át a csapadék halmazállapota havas esőre, hóra (a Kőszegi- és a Soproni-hegységben esetleg átmeneti ónos eső sem kizárt), majd napközben a Dunántúl nyugati, északnyugati részén egyre többfelé hullhat vizes, tapadó hó (síkvidéken is jócskán növekszik ennek az esélye). A délutáni, esti órákban már a Dunántúli- és az Északi-középhegység magasabb csúcsain is lehet havazásra számítani, majd késő este a csapadékzóna észak felé távozik térségünkből.

A lehulló hó különösen síkvidéken (200-250 m alatt) olvadni fog, emiatt a várható hó mennyiségében még nagy a bizonytalanság. A valószínűbb forgatókönyvek szerint a Dunántúl nyugati, északnyugati részén, síkvidéken általában lepel - 3 cm közötti hóréteg is kialakulhat (ahol a lehulló hó megmarad). A több hó az Alpokalján valószínű, a Kőszegi- és a Soproni-hegységben akár a 10 cm-t is meghaladhatja a várható hó mennyisége, emellett a Bakony magasabb részein is létrejöhet 5-10 cm-nél vastagabb friss hóréteg.

A délkeleti, a Nyugat-Dunántúlon az északnyugati szelet kísérhetik élénk, helyenként erős lökések, majd délutántól egyre nagyobb területen nyugatira, délnyugatira fordul a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 1 és 9 fok között várható, északnyugaton számíthatunk az alacsonyabb értékekre. Késő estére -1 és +7 fok közé csökken a hőmérséklet.