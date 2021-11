"Mély fájdalommal értesítjük közönségünket, hogy csapattagunk, Bonnyay Péter "Bonya" betegsége következtében, 2021. november 18-án tragikus hirtelenséggel eltávozott közülünk.

Bonya nagyon fiatalon Junkies-rajongóvá vált, majd legénységünkhöz 2017-ben csatlakozott és számtalan bulin teljesített mint hangtechnikus, sofőr és road - sőt volt rá példa, hogy basszusgitárosként is kisegített minket. A közönség a Svoid, Pagan Megalith, Gravel Shores vagy saját formációja, a Paragon Zero soraiban is hallhatta játékát. Egy elkötelezett, mindig harcra kész zenész és kivételesen remek ember, akit elvesztettük.

Búcsúztatására szűk, zárt körben kerül sor. Örökke a Junkies-család tagja marad, emlékét nem feledjük! Közleményünkkel megvártuk a hozzátartozók döntését" - adták hírül a Facebookon.