Steffen Seibert közleménye szerint az ügyvezető kormány, a várhatóan december elején megalakuló új kormány és a járványügyi védekezés gyakorlati ügyeiben illetékes tartományi kormányok vezetőinek keddi informális egyeztetésén egyetértettek abban, hogy a világjárvány negyedik hulláma rendkívül súlyos, egyes térségekben drámai helyzetet teremtett az egészségügyi rendszerben, és ez határozott fellépést követel.



Közös meggyőződés, hogy további intézkedések szükségesek az újonnan regisztrált fertőződések napi számának, és a kórházakra nehezedő nyomás mielőbbi csökkentéséhez. Ezért a szövetségi kormány és a tartományi kormányok megvizsgálnak egy sor javaslatot, és december 9. helyett már csütörtökön, december 2-án megtartják következő hivatalos tanácskozásukat.

A vizsgált javaslatok közé tartozik a fertőzésveszéllyel járó érintkezések, találkozások számának jelentős csökkentése, különösen az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegség (Covid-19) ellen nem beoltott emberek esetében, és a magánrendezvényeken is. Vizsgálják az úgynevezett 2G-szabály kiterjesztését is a kiskereskedelmi szektorra - áll a közleményében. A szóvivő hozzátette: további feladat, hogy az egészségügyben és a szociális ellátásban dolgozókra vonatkozó oltási kötelezettségről szóló döntés mellett előkészítsék az általános oltási kötelezettségről szóló mihamarabbi döntést is.

A korlátozások és az oltási kötelezettség mellett a másik fő terület az oltási kampány, amelyben el kell érni, hogy az eddigi 122,5 millió adag oltás után karácsonyig beadhassanak további 30 millió adagot - fejtette ki Steffen Seibert.



A nem hivatalos egyeztetésen után a kancellári tisztség várományosa, Olaf Scholz a Bild című lap online televíziós hírműsorában elmondta, hogy még az idén elkészítik és a szövetségi parlament (Bundestag) elé terjesztik az általános oltási kötelezettségről szóló javaslatukat.

A szociáldemokrata (SPD) politikus azzal indokolta az oltási kötelezettség bevezetésének szándékát, hogy az önkéntes alapú rendszerben ahhoz nem élnek elegen az oltás beadatásának lehetőségével, hogy kialakulhasson a teljes lakosság védettsége a Covid-19 ellen.

A kormányra készülő koalíció - az SPD, a Zöldek és a liberálisok (FDP) - tervei szerint február végén, március elején vezethetik be a kötelezettséget. Az oltás beadatásának elmulasztása elsőként még nem büntetéssel, hanem figyelmeztetéssel járna. A pontos részleteket még nem dolgozták ki - mondta Olaf Scholz.



Németországban a védekezési rendszer alapját egyelőre a 2G-szabály jelenti, amelynek elnevezését két szó, a beoltott és a gyógyult német megfelelőjének (geimpft, genesen) kezdőbetűjéből képezték. A szabály előírja, hogy csakis a Covid-19 elleni védőoltással rendelkezők és a fertőzésen igazoltan átesettek tartózkodhatnak zárt közösségi térben, az oltatlanok pedig friss negatív vírusteszt birtokában sem.