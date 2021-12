Skilyr Hicks még 2013-ban robbant be a köztudatba, amikor fellépett az America's Got Talent című tehetségkutatóban. Az akkor mindössze 14 éves lány különleges produkcióval lopta be magát a nézők szívébe, ugyanis az édesapja haláláról írt saját dalát énekelte a zsűrinek.

Skilyr a halála előtt még azt írta közösségi oldalára, hogy a zenének köszönheti, hogy kigyógyult a depresszióból. Ezért sokkolt mindenkit, amikor kiderült, hogy holtan találták a fiatal lányt egyik barátja lakásában.

A halálának pontos körülményei egyelőre nem ismertek, de az elsődleges információk szerint kábítószer-túladagolás okozhatta a vesztét – írja a Bors.