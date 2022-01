Akkoriban azt mondogatták: a szépsége lett a veszte Lantos Piroskának. A nyolcvanas évek sikeres modelljét 1985. január 1-jén ölték meg: a legvalószínűbb, hogy párja követte el a bűncselekményt, aki a lány barátnőjével, majd magával is végzett.

Az Európában és a tengerentúlon egyaránt sikeres modell a felkérések és a férfiak között is válogathatott, akik azonban folyamatos féltékenykedéssel gyötörték. Ezért vált el első férjétől, majd a következő komoly kapcsolata is emiatt ért véget, sőt, valószínű, a halálát is ez okozta.

Szenti György fotóssal 1978-ban ismerkedett meg, de a férfi folyamatos gyanakvása megmérgezte szerelmüket, ezért Piroska egy barátnőjéhez költözött. Úgy tudni, 1984-ben a szilvesztert hármasban ünnepelték, majd a férfi lakására mentek. Szente valószínűleg már készült a halálra, eltervezte tettét, és az éjféli pezsgőbontások ideje alatt előbb a nőket, majd magát lőtte le. A nyomozók 3 golyót találtak a szívében, sokáig arra gyanakodtak, bűntársa is lehetett, de ez a mai napig nem bizonyosodott be.