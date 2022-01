Kisfiú volt, amikor elszakították a családjától, de harminc évvel később is emlékezett falujára, így találhatott rá édesanyjára és a családjára.

Li Jingweit, aki a kínai Yunnan tartományból származik, 1989-ben rabolták el. A ma már felnőtt férfi az interneten próbálta megtalálni a családját, miután hallotta, hogy más elrabolt gyerekek is így próbálnak rátalálni elvesztett családtagjaikra.

A férfinak, akinek kiskora óta honvágya volt, elevenen élt emlékeiben szülőfaluja képe, melyről térképet rajzolt és decemberben megosztotta a TikTokon. A falu nevére már nem emlékezett, ahogy arra sem, Kína mely részén található, de a rendőrség a meglepően pontos térképrajz alapján beazonosította a települést, ahol talált is egy asszonyt, akinek éppen 1989-ben tűnt el a gyermeke. Az elvégzett DNS-vizsgálatokból pedig kiderült, hogy a nő valóban Li Jingwei édesanyja - írja a SkyNews.

Miután videóhívásban beszéltek egymással, a férfi azt mondta, egy pillanat alatt felismerte anyukáját, akivel a szájuk formája és a fogaik is teljesen egyformák.

Az alábbi videóból többek között az is kiderül, hogy a kínai férfit elrablói egy jól szituált családhoz vitték, ahol több, korábban elrabolt gyerek is élt, jó körülmények között. Li Jingwei azt is elmondta, hogy a család, ahova került, jól bánt vele.