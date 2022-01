A napokban szivárgott ki a hír, hogy Hosszú Katinka a visszavonulásának bejelentésére készül: a 33 éves háromszoros olimpiai, kilencszeres világ- és tizenötszörös Európa-bajnok úszónő, Hosszú Katinka az augusztusi Európa-bajnokság után befejezi pályafutását.

A Magyar Úszó Szövetség nem cáfolta az értesülést, sőt, hozzátették, hogy Hosszú Katinka "nagy bejelentésre készül", de azt nem árulták el, hogy ez mit takar. Most Wladár SÁndor is megszólalt az ügyben, szerinte elképzelhető, hogy az úszónő a 2024-es olimpián már nem áll rajthoz, ugyanakkor úgy véli, meg kell adni Katinkának a lehetőséget arra, hogy bármire is készül, azt ő maga jelenthesse be.

"Adjuk meg bajnoknőnek a lehetőséget, hogy ha bejelentésre készül, azt ő tehesse meg, amire valószínűleg hamarosan sor kerül" - mondta az elnök a Mandinernek.