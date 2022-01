Több sztárpár is szakított az elmúlt hónapokban: Horváth Gréta és Meggyes Dávid, Stana Alexandra és Köcse György, valamint Kulcsár Edina és Csuti is bejelentették, hogy sajnos véget ért a kapcsolatuk. Úgy tudni, van még egy sztárpár, akinek az élete már csak a kirakatban idilli, a zárt ajtók mögött viszont már csak feszültség, könnyek és veszekedés van.

"Ahol gyerek van, a szülők végtelenségig küzdenek azért, hogy egyben tartsák a családot, ők is ezért küzdenek. Próbálnak kitartani egymás mellett, de a szívük mélyén mindketten tudják, hogy menthetetlen a közös életük. Régóta küzdenek egymással, egymásért, bár, aki csak a közösségi médiából, tévéből ismeri őket, nem is gondolja, hogy komoly baj van. Azt persze csak ők tudják, mi zajlik a négy fal között, de sajnos azt kell mondanom, csak idő kérdése, hogy bejelentsék az elválásukat. Bármennyire is szeretik egymást, olyan a kapcsolatuk, mint egy időzített bomba, előbb vagy utóbb hatalmasat fog robbanni" - mondta a Best magazinnak a pár ismerőse.