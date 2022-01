A tárcavezető hangsúlyozta: már stabilan, napról napra csökken az új regisztrált fertőzöttek száma, és felhívta a figyelmet arra is, hogy ennek ellenére továbbra sem árt betartani az óvintézkedéseket.



Összehasonlítva a tavaly ilyenkor zajló harmadik járványhullámmal az omikron variáns most hétszer több fertőzést eredményezett, viszont jóval kevesebben vesztették életüket, mint akkor - mondta.

A spanyol egészségügyi minisztérium péntek esti tájékoztatása szerint az elmúlt egy hétben 774-en hunytak el a fertőzés következtében, tavaly ugyanekkor 1685 halálos áldozatot jövetelt a járvány.

Míg most a kórházakban kezeltek 14,7 százaléka koronavírusos, az intenzív osztályokon ápoltak 21,7 százaléka fertőzött, egy évvel ezelőtt az arány 24 százalék és 42 százalék volt.

Carolina Darias beszámolt arról, hogy a minisztérium változtatni készül a kórházi esetek besorolásán, szétválasztva azokat, akik a fertőzés miatt szorulnak ellátásra, azoktól, akik más betegség miatt kerültek egészségügyi intézménybe, de ott kiderült, hogy fertőzöttek.

Spanyolországban az elmúlt egy napban mintegy 119 ezer új esetet regisztráltak. Százezer emberből 3078-an fertőződtek meg az elmúlt két hét átlagában. A legmagasabb a fertőzöttek aránya a 12 év alattiak körében, százezer gyerekből átlagosan 5700 koronavírusos. Ennek a korosztálynak az oltását kezdték el a legkésőbb, tavaly december közepén, és tartományonként eltérő ritmusban haladnak. Az élen Galicia áll, ahol a gyerekek 81,5 százalékának adták be már a vakcinát, a sort a Baleár-szigetek zárja 32,7 százalékkal.



Az egészségügyi minisztérium közölte: Spanyolországban megjelent az omikron egy újabb, BA.2-es alvariánsa, amelyet csendes omikronnak is neveznek. Eddig hat esetben diagnosztizálták négy különböző tartományban.