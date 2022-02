"Nyertem. Másodszor is nyertem.

2021.júliusában a büntető ügyben (miszerint fogva tartott a volt kiadóm) 2022.januárjában polgári ügyben (miszerint jogtalanul követelt tőlem több mint 80.000.000Ft-ot a volt kiadóm).

Több mint 5 és fél év telt el ebben az ügyben de a bíróság kimondta, hogy nekem van igazam, a másik félnek jogtalan a követelése, hisz a szerződés is hiányos és érvénytelen volt. A másik fél/felek még annyira sem voltak képesek, hogy eljöjjenek és jelenlétükkel megadják tiszteletüket a bíróságnak az utolsó összecsapáson. Én ott voltam, mint mindig és bizonyítottam, kiálltam az igazamért. Pedig ők követeltek az ő állításuk szerint jogosan.

Hogy mit érzek?

Mérhetetlenül büszke vagyok magamra és mindazokra, akik ebben a hosszú időszakban mellettem voltak és hittek bennem. Sokszor fájt,nagyon fájt, hogy emberekbe hogy tud ennyi rosszindulat szorulni, hogy milyen emberek lehetnek ők, akik a saját hazugságukat is elhiszik, akik mindenhol le akarják járatni a másikat, akik egyetlenegy hibájukat sem látnak be, még ha bizonyíték is van rá.Hatalmas megkönnyebbülés van rajtam, hogy nem kell tovább bizonygatnom a saját igazamat, és hogy én nyugodt szívvel fekhetek le esténként.

Hogy mit tanácsolok?

Mindig küzdjetek magatokért, az igazatokért, bármennyire is el akarnak benneteket taposni ,soha ne add fel, emelt fővel csináld végig, bármennyire is nehéz, hisz: "A folyó és a szikla összecsapásából mindig a folyó kerül ki győztesen - nem az ereje, hanem a kitartása miatt. "- H. Jackson Brown

Nemcsak lelkileg, de anyagilag is rengeteg sérelem ért. Remélem, hogy a vesztesek hiánytalanul kifizetik a kártérítést a részemre az elmúlt évek miatt, hogy 4 éven keresztül letiltották a dalaimat, ezáltal megfosztottak a közönségemtől, hogy mindenhol be akarták sarazni a nevem, hogy jogtalanul elvettek egy teljes hanganyagomat, hogy rengeteg fenyegetésnek és támadásnak voltam kitéve.

Nem is lehetne méltóbb kezdés a 20 éves jubileumi pályafutásom ünneplésére, mint hogy nem engedtem eltiporni a Nótár Mary nevet...

Ui.: Tudom, hogy a másik fél tagadni fog, vagy azzal szédíti majd a közönséget, hogy mennek harmadfokra és nincs vége. De erre nincs lehetőség, mert fellebezésnek helye nincs, ezt kimondta a bíróság" - tette közzé sajtóközlemény címén a hivatalos Facebookján az énekesnő.