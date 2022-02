Felröppent a hír, hogy Denise van Outen angol színésznő otthonát kirabolták és megfosztották őt az összes vibrátorától. Azóta is sokkhatás alatt van.

Denise van Outen angol színésznő sokak számára lehet ismerős, ugyanis szerepelt a BBC Strictly Come Dancing Showban, zsűritag volt az Ireland's Got Talent-ben, valamint néhány filmben is felbukkant a pályafutása során.

A legfrissebb információk szerint betörtek a házába és, ami a legjobban felzaklatta, feldúlták a fehérneműs fiókját is.

"Az biztos, hogy elvitték a... nem tudom kimondani, mit vittek el, de el tudod képzelni" – mondta zavartan, utalva a vibrátoraira. A színésznő azóta intézkedett és megerősítette a háza védelmét.