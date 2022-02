Észak-Amerikából és a világ más tájairól több ezren gyűltek össze a Punxsutawney nevű pennsylvaniai kisvárosban február 2-án pirkadatkor a Gobbler's Knob nevű dombocskán, hogy megnézzék, Phil, a mormota odújából előbújva meglátja-e az árnyékát. Amint Phil "üzenetét" bejelentették, az összegyűltek kántálva ismételték: "még hat hét"!



A néphagyomány szerint, ha a mormota nem látja meg az árnyékát, korán jön a tavasz. Tavaly online közvetítették a ceremóniát a világjárvány miatt, világszerte mintegy 15 ezren követték az eseményt. A Pittsburghtől 105 kilométerre lévő településen 150 kartonfigura helyettesítette a turistákat.

Az 1887 óta vezetett feljegyzések szerint a mormoták több mint százszor jósoltak már hosszú telet. Tíz évről nem találtak krónikát. Két éve Phil korai tavaszt jósolt.

Lehet, hogy Punxsutawney Phil a leghíresebb mormota, de biztosan nem az egyetlen, és egy vetélytársa pont az ellenkező előrejelzéssel állt elő. A New York-i Chuck korai tavaszt vár a Staten Island-i kerületi ügyész, Michael McMahon szerint, aki a helyi állatkertből, azaz Chuck otthonából közvetített eseményen elnökölt.

"Nem látta az árnyékát. Korai tavaszunk lesz" - jelentette be McMahon.



Eric Adams, New York polgármestere nem vett részt a ceremónián, de videóüzenetében azt mondta: "Chuck már 1981 óta nagyon pontos előrejelzéseket ad. Azt hiszem, minden New York-i nevében mondhatom, Chuck, légy szíves, ne lásd meg az árnyékodat".



A mormotajóslás német eredetű hagyományát a Bill Murray és Andie MacDowell főszereplésével készült 1993-as Idétlen időkig című film tette világszerte ismertté.