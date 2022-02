Gulyás Gergely jelentette be a legújabb döntéseket: kiderült, meddig lesz érvényes két vakcinával is az oltási igazolás.

Gulyás Gergely jelentette be a legújabb kormányzati döntéseket. A járvánnyal kapcsolatban elmondta, hogy az 5. hullám csúcsán vagy annak közelében vagyunk. Megvizsgálták azt, hogy az unióban vezettek-e be szigorításokat a védettségi igazolvánnyal kapcsolatban, és mivel úgy látták, nem, arra a döntésre jutottak, hogy május 1-ig érvényesek lesznek két oltással is a védettségi igazolványok.