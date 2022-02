Az egykor roppant népszerű színész az utóbbi időben nem a sikereivel, hanem botrányaival kerül a címlapokra. Nemrég azonban egy meglepő videóval sokkolta rajongóit, akik elsőre nem is tudják, sírjanak-e vagy nevessenek?

Az 56 éves Charlie Sheen saját közösségi oldalán osztotta meg a hírt, hogy ő is csatlakozik a fiatalok kedvelt videós platformjához, a TikTokhoz. Létre is hozta saját profilját és kiposztolta az első, rövid, szórakozatónak szánt videóját. A mutatvány azonban nem aratott osztatlan sikert, és a kommentelők is csak találgatni tudják, hogy mi lehetett Sheen célja.

A színész ugyanis az egyik, gyárilag beépített szűrőt használva, egy zöld dinónak "öltözve" táncol. A furcsa videót már több mint négyezren megnézték és ennek köszönhetően kétezren már be is követték Sheent a TikTokon. A rajongók kíváncsian várják, hogy legközelebb mivel rukkol elő a színész, aki nemrég személyre szabott videóüzenetekkel próbált egy kis pénzt keresni.