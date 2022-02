A BBC mukatársa a kijevi metróból tudosított, több ukrán emberrel is beszélgetett. Egy fiatal férfi azt mondta, kész harcolni a hazájáért, tartalékos katonaként bármikor fegyvert fog, ha kell, meg is hal az országááért. Egy nő azt mesélte, reggel mindent összepakolt és azonnal az óvóhelyre ment. Nagyon ideges, rettenetesen fél, szerinte az emberek nem is tudják, mit kellene most tenniük.

Ezt a helyszíni tudosító is megerősítette. Arról számolt be, hogy az emberek özönlenek a metróállomásokra, kétségbe vannak esve, nem tudják mit kell tenniük. Fogalmuk sincs arról, meddig maradhatnak az állomáson, és innen hova mehetnének.

Az orosz csapatok tegnap este elfoglalták a csernobili atomerőmű területét is. Sajtóinformációk szerint a kezelőszemélyzetet túszként tartják fogva.



