Clint Arlis, az amerikai The Bachelorette – A Nagy Ő korábbi szereplője még január 11-én vesztette életét , de akkor még nem lehetett tudni, mi volt a halálának az oka.

A vizsgálati dokumentumok szerint - írja a Page Six - a 34 éves férfi felakasztotta magát, előtte még búcsúüzenetet is hagyott. Kiderült, Arlisnak paraoniás téveszméi voltak, amelyektől folyamatosan szenvedett, és párkapcsolata is tönkrement.