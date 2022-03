Az ausztrál Allan Pease, a világhírű testbeszéd-szakértő 1991-ben találkozott először az akkor 39 éves Putyinnal szülővárosában, Szentpéterváron. Allan és felesége, Barbara képzést tartottak a volt kommunista országok politikusainak arról, hogyan lehetnek "nyugatibb" vezetők. Putyin akkoriban nem volt széles körben ismert személyiség Oroszországban, bár KGB-s múltja köztudott volt. A férfi elmondta, Putyin nagyon gyorsan tanult, később pedig látta, hogy valóban alkalmazza az elsajátított technikákat.

Allan azt állítja, Putyin viselkedése jelentősen megváltozott az elmúlt hónapban, de megjelenése is, állítólag ugyanis meghízott. "Sok oroszországi barátom azt a pletykát hallotta, hogy vastagbélrákja van. A súlygyarapodás gyakran a kezelés tünete" - idézte a Bors a The Sun a szakértőjét, aki felhívta a figyelmet arra, hogy Putyin korábban az edzés fanatikusa volt, így a hízás egyértelműen egy problémának a jele. "Pletykák keringenek Oroszországban arról, hogy rákos, vagy Parkinson-kórja van" - tette hozzá. Testbeszéde sem olyan magabiztos már. Putyin abszurdan hosszú asztala is azt mutatja, hogy távolságot tart mindenkitől, valamint az is jel, hogyan helyezkedik el az asztalnál. Úgy ül, mintha támadásra számítana, ez fokozódó paranoiára utal. A testbeszéd-szakértők azt állították, Putyin fizikai és viselkedésbeli változásai azt mutatják, hogy rendkívül beteg lehet.