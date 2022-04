A gyerekek épp a délutáni csendes pihenőt töltötték, amikor egy férfi eddig ismeretlen okból tüzet nyitott az óvodában és többeket is halálosan megsebesített.

A tragédia az oroszországi Uljanovszk megye egyik óvodájában történt. A támadó a lövöldözés után öngyilkos lett és a helyszínen meghalt. Az áldozatok közt van két kisgyermek, valamint az egyik dajka, a lövedékek azonban az óvoda egy másik dolgozóját is eltalálták, ő a kézfején szenvedett sérülést.

A hírről az egyik orosz hírportál számolt be, ők írták meg, hogy a lehetséges indíték egy családi konfliktus. Mivel a tettes a lövöldözés után magával is végzett, így csak nehezen lehet kideríteni, mi vezethetett a végzetes tragédiához – számolt be a hírről a Blikk.