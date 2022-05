Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésben azt írták: hétfő délután, este az országban szórványosan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Intenzívebb zivatarok főként a középső tájakon, illetve a Dunántúl keleti felén, a Dunántúli-középhegységben valószínűek. Főként itt egy-egy intenzívebb gócban 20-30 milliméternyi csapadék is hullhat, továbbá jégeső, viharos széllökések is lehetnek. Este észak, északkelet felől csökken a csapadékhajlam.

Az előrejelzés szerint hétfőn a leghidegebb órákban 7-13, délután 21-27 fok várható.



Haramosan el kell búcsúznunk a meleg napoktól, ekkor robban be a hidegfront.