Pénteken az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap, de több helyen várhatók záporok, zivatarok. Elsősorban a keleti tájakon heves zivatarok is kialakulhatnak. Nagy területen erős, zivatarok környezetében viharos lesz a szél. Zivatarveszély miatt Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére másodfokú, az ország többi területére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Az esti órákra csökken a csapadék valószínűsége. A szél mindenütt északnyugatira fordul és nagyobb területen kísérhetik erős lökések. Zivatarok környezetében viharos szélrohamokra is számítani lehet.

A legalacsonyabb hőmérséklet általában 13 és 20 Celsius-fok között várható, de a hidegre érzékeny helyeken több fokkal alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. A legmagasabb hőmérséklet 24 és 32 fok között valószínű, a Dél-Alföldön a magasabb értékekkel.



Szombaton napos és jellemzően száraz idő várható, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor fordulhat elő. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet hajnalban 9 és 16, délután 24 és 29 fok között alakul.



Vasárnap is napos időre van kilátás, csapadék nélkül. Általában mérsékelt lesz a légmozgás. A minimumok 7 és 14, a maximumok 24 és 29 fok között alakulnak.