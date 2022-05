Reina számított a követők meglepett reakcióira, ezért elárulta, hogy miért csak heti egy alkalommal zuhanyzik és mos hajat. Állítása szerint egyrészt hosszadalmas az egész folyamat, utál várni a meleg vízre, nem szereti, ha nedves a haja, ki nem állhatja a hajszárító hangját, és egészségügyileg is jobban érzi így magát, hiszen ekcémás panaszainak és a bőrszárazságnak is búcsút mondhatott. Végül, de nem utolsó sorban vizet, egyúttal pénzt is spórol ezzel a furcsa tisztálkodási rutinnal, mellyel férjének állítólag semmi baja, sőt!

A követők természetesen arra is kíváncsiak voltak, hogy Reinának nincs-e oroszlánszaga, a tiktoker pedig azzal nyugtatta meg őket, hogy gyerekekkel dolgozik, ők pedig valószínűleg őszintén a szemébe mondanák, ha kellemetlen lenne a kipárolgása.