Ausztriában június 1-jétől a kereskedelemben és a tömegközlekedési eszközökön is felfüggesztik a koronavírus-járvány miatt elrendelt maszkviselési kötelezettséget három hónapra - jelentette be keddi sajtótájékoztatóján Johannes Rauch egészségügyi-, és Karoline Edtstadler alkotmányügyi miniszter. A kórházakban és az idősotthonokban továbbra is kötelező a maszkviselés.