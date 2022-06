Megérkezett a hatvani általános iskolába Máté, majd nem sokkal az első óra előtt rosszul lett: kifordult az iskolapadból. A helyszínen azonnal megkezdték az ellátását, és természetesen segítséget is hívtak. Több mentőállomásról is elindult egy-egy rohamkocsi, az újraélesztését ők folytatták emelt szinten, majd egy gyermekrohamkocsi is csatlakozott a fiú ellátásához. Hiába küzdöttek hosszasan Máté életéért, már nem tudták megmenteni. A halál okát igazságügyi orvos szakértői vizsgálat állapíthatja majd meg.

A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata közölte, az ügyben semmilyen rendőri intézkedés nem történt, a gyerek a rendőrség információi szerint természetes halált halt, amit a halál beálltát megállapító helyszíni orvosi szakvélemény is megállapított. Amennyiben a boncolás közben kiderülne, hogy a fiú nem természetes halált halt, akkor a rendőrség is bekapcsolódik a vizsgálatba - írja a Blikk. A lap információi szerint Máténak több betegsége is volt, az egyik hatvani ismerőse szerint vérnyomás- és súlyproblémákkal küzdött: meg nem erősített információk szerint rosszulléte előtt energiaitalt is fogyasztott.