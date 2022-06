Haumann Péter halálával 11-re csökkent a Nemzet Színészeinek száma, a helyére választották meg most Balázsovits Lajost, aki nagyon örül a címnek.

Balázsovits Lajos kapta a Nemzet Színésze címét, miután Haumann Péter halála miatt 11-re csökkent a tagok száma. A Balázs Béla-díjas magyar színész, színházi rendező és színigazgató évekkel ezelőtt visszavonult, nem is számított rá, hogy még kap bármilyen kitüntetést.

"Jó ideje visszavonultam már és nem is gondoltam arra, hogy még eszébe jutok valakinek, még kaphatok bármilyen díjat. Be kell vallanom, nagyon meg vagyok hatódva, alig tudom elmondani, mennyire örülök" - mondta a Blikknek a színész, aki emiatt először nem is vette fel a telefont, amikor Vidnyánszky Attila hívta, hogy értesítse a hírről.

"Nekem már teljesen nyugalomban telnek a napok, élem a nyugdíjas életet. Nagyon szeretem a természetet, régen sokat jártam az erdőket, mezőket, de sajnos mostanában betegeskedem, van egy krónikus betegségem, amelyet úgy hívnak, hogy COPD. Ez egy tüdőbetegség, ezt tette negyven év dohányzás. Szerencsére azonban most már jobban vagyok, de nem járok el sehova" - mondta.