"Annyit elmondhatok, hogy úgy gondoljuk, nem mi vagyunk a hibásak. Tartanak a vizsgálatok. A baleset-mentesítés nagyon hamar elkezdődhetett. Optimisták vagyunk, és úgy gondoljuk, hogy a lakók még a héten visszaköltözhetnek" - mondta az ügyvezető a lapnak, hozzátette, nagyon sajnálják a balesetben súlyosan megsérüt táncművészt, minden segítséget megadnak a felépüléséhez.



A tragédia okairól is beszélt:

"Arra vállalkoztunk, hogy az épületre felépítünk egy ötödik szintet. A munkálatok bontással kezdődtek, de már az újjáépítés 60-70 százalékos volt. Az Attika-falat azért kellett lebontani, mert a II. világháborúban az épület találatot kapott, és mintegy 10 díszítő elem is megsérült. Akkor ezeket nem renoválták, most pedig a Műemlékvédelmi Hivatal kötelezett bennünket arra, hogy az eredeti állapotot állítsuk helyre. Ez nekünk nagyon sok pénzünkbe került, de vállaltuk a feladatot. (...) Arra gyanakszunk, hogy a háború utáni helyreállítás nem volt jó. Meglehet, hogy úgy végezték, ami szakmailag nem volt megfelelő. A statikusunk nem pályakezdő."



