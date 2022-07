"Remélem, jó döntés születik majd a nyomozás végén. Kihallgattak a férjemet és engem is, mindent részletesen el kellett mesélnünk újra. Azt is el kellett mondani, hogyan találtunk rá Bernátra, a férjemet és engem is felzaklattak a történtek" - nyilatkozta Bernát édesanyja a Blikknek.

"Nem volt könnyű, újra felszakadt a még be sem gyógyult sebek. Nehéz szívvel álltam a kihallgatás elé, ugyanis az első nyomozás eredménye nagy csalódás volt. Bár a fiamat semmi nem hozza vissza, szeretném, ha igazságot szolgáltatnának neki. Valaki vagy valakik itt hibáztak, és az Bernát életébe került" - tette hozzá Márta, aki elmondta, a rendőrség azt ígérte, hamarosan újra kijönnek a házhoz, és átvizsgálják, megnézik a helyszínt.

"Bízom benne, hogy az ügy lezárultával választ kapunk a kérdéseinkre" - reménykedik a gyászoló édesanya.

