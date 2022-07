A gyermeket a matraccal sodorta el a hullámzás, a nagypapa őt szerette volna a partra húzni - írja a Bors. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy soha ne hagyjuk felügyelet nélkül a matracon ringatózó gyerekeket, mert végzetes tragédia lehet a vége.

A Live from Greece Facebook-oldal arról számolt be, hogy a nagypapa tragédiájával egyidőben több baleset is történt. Egy fiatal turista túl magasról ugrott a vízbe, és súlyos gerincsérülést szenvedett. A nyaralók sokszor rosszul mérik fel a mélységet ugrás előtt, nem látják a köveket és a sziklákat a víz alatt.