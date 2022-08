Csak az első ajtón lehet felszállni hétvégente a 7-es autóbuszok budai, Rudas Gyógyfürdő és Albertfalva vasútállomás közötti szakaszán augusztus 6-tól, szombattól. A felszállási rend csak hétvégén érvényes, hétköznapokon továbbra is minden ajtó használható fel- és leszállásra a buszokon. Akinek nincs jegye, a járművezetőtől tud vásárolni - írja a BKK.

"Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az első ajtós felszállási rendnek köszönhetően jóval könnyebb a jogosulatlanul utazók kiszűrése is, hiszen a járművezetők már az utazás megkezdése előtt ellenőrizni tudják a jegyeket és a bérleteket, illetve jelentősen javulhat az ügyfelek biztonságérzete is. (...) A BKK továbbra is azt tanácsolja az ügyfeleinek, hogy jegyüket vagy bérletüket az utazás megkezdése előtt, a város számos pontján elérhető automatákból, pénztárakban, ügyfélközpontokban, viszonteladói partnereitől vagy az új BudapestGO alkalmazásban szerezzék be" - írták.