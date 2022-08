Eddie Deezen humorista a bíróság szerint nincs beszámítható állapotban, önmagára és másokra is veszélyt jelenthet.

A Grease sztárja áprilisban tört be egy idősotthonba, és megpróbált bejutni egy másik házba is. Korábban az is előfordult, hogy jelenetet rendezett egy étteremben, majd tányérokkal dobálta a kiérkező rendőröket.

Mentális problémái miatt azonban nem küldik börtönbe a még áprilisban letartóztatott színészt, hanem egy pszichiátriára szállították. Egészen addig kell ott maradnia, amíg az orvosok meg nem bizonyosodnak arról, hogy nem veszélyes sem magára, sem másra.