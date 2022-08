Molnár Gusztáv alkoholizmussal küzd, de az elvonóról saját felelősségre távozott. Sokkan aggódnak érte, köztük MC Hawer is.

Molnár Gusztáv saját felelősségre távozott az elvonóról, felesége, Vivien pedig úgy döntött, nem tűr tovább. Kijelentette, kapcsolatuknak vége és nincs is esély a békülésre. Sokan aggódnak a színészért, aki külföldön akarja rendezni az életét. MC Hawer is megszólalt az üggyel kapcsolatban, hiszen ő is küzdött már függőséggel.

"Sajnálom, hogy így kisiklott az élete, de ahhoz, hogy rendeződjön, be kell látnia, hogy beteg, és minden gondját az alkohol okozza. Vagy most észbe kap, vagy belehal, mint Flipper Öcsi. Ez az utolsó esélye arra, hogy megmentse a karrierjét, az életét és talán még arra is van remény, hogy rendeződjön a házassága" - mondta a Blikknek MC Hawer, aki szerint Gusztinak ismét elvonóra kellene mennie.

"A legfontosabb, hogy belássa, függő, és akarjon változtatni ezen az állapoton. Nem szabad hirtelen, orvosi felügyelet nélkül leszoknia, mert az ital hiánya epilepsziás vagy egyéb rohamokat okozhat. Mindenképpen szüksége van gyógyszeres kezelésre a mellékhatások enyhítésére, illetve orvosi felügyeletre is, ezt pedig csak az elvonón kaphatja meg" - mondta.