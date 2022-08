Cecilia Tesch 13 éves kislánya már 7 éves kora óta aktív felhasználója a Facebooknak. Az édesanya szerint a közösségi oldal tehet arról, hogy gyermeke súlyos önértékelési problémákkal küzd.

Cecilia elmondása szerint a gyerek állandóan az értesítéseket figyeli, ezért alvás- és evészavarok alakultak ki nála. Az édesanya ezen kívül súlyos mentális problémákat, szorongást és depressziót is felfedezett lánya viselkedésében.

A Facebook szabályzata szerint csak 13 éves kor felett lehet valaki hivatalos felhasználója az oldalnak, az édesanya és ügyvédje szerint a Meta nem figyel eléggé arra, hogy valóban meggátolja a fiatalkorúak regisztrációját. A jogi úton benyújtott érvelésük szerint az életkor-ellenőrző funkció mindkét közösségi oldalon nagyon gyenge - írja a Daily Mail.

A nő július 20-án adta be a keresetét a bíróságnak, azóta már 12 hasonló per is indult.