Azt írták, több helyen villámcsapás miatt keletkezett tűz oltásán dolgoztak. Villám csapott egy tizenöt méter magas fába a Tolna megyei Nagyszokolyon, a Táncsics Mihály utcában, ahol a lehulló lombkorona begyújtotta a fa alatti aljnövényzetet is.



Szintén villám csapott egy kétszintes családi ház tetejébe Várpalotán, a Muskátli utcában, illetve a villámcsapás miatt gyulladt ki egy kétszintes, kétszáz négyzetméteres lakóház tetőszerkezete Budakalászon, a Jókai Mór utcában is.



Bács-Kiskun megyében, Kelebia és Tompa között, illetve Öregcsertő és Csoma között is több helyen fa dőlt az útra, akadályozva a forgalmat.



A Fejér megyei Adonyban, a 6-os főútra kidőlt fa akadályozta a forgalmat. Székesfehérvár és Dinnyés között a vasúti sínre dőlt fa.



Pest megyében Szigetcsép és Tököl között, a kanyarban szakadt egy nagyobb fa több ága az úttestre - sorolták a közleményben.



A katasztrófavédelem arra kér mindenkit, hogy figyeljék a meteorológiai szolgálat riasztásait, lehetőség szerint ne parkoljanak a viharos szélben fák alá, a közúton pedig a fasorok mellett is kellő figyelemmel közlekedjenek. Ha leszakadt vezetéket vagy bajba jutott embert látnak, jelezzék a 112-es segélyhívón.