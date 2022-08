Ahogy arról mi is írtunk,a férfi kedden délelőtt jelent meg volt élettársa házánál az említett bozótvágóval. A látványtól megrémült asszonynak még sikerült kimenekülnie a házból, a lányát viszont nem tudta kimenteni. A férfi bezárkózott, a nő pedig azonnal hívta a rendőrséget. Mivel félő volt, hogy a férfi kárt tesz a mindössze nyolcéves kislányban, a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége behatolt a házba.

A gyermeket szerencsére sérülés nélkül hozták ki a házból, majd elfogták a 41 éves, egyiptomi állampolgárságú férfit. Az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság személyi szabadság megsértése miatt indított eljárást. A férfit jelenleg kórházban őrzik – közölte a hírt az MTI-vel a police.hu.

Úgy tudni, az egyiptomi túszejtő korábban is bántalmazta magyar élettársát: három évvel ezelőtt eltörte a nő bordáját. A férfi képtelen volt elfogadni, hogy exének, Hajnalkának új párja lett.

"Ez a férfi nem normális ember, de az elején én is bedőltem neki! Aki nem ismeri, ránézésre azt hiszi róla, hogy egy angyali lény, de Amadalla előbb-utóbb megmutatja az igazi énjét. A lányom is rájött erre, ezért annak ellenére jobbnak látta, ha kilép a kapcsolatból, hogy egy közös lányuk is született"

-mondta a Borsnak Ferenc, Hajnalka édesapja. A férfi azt is elmondta, hogy az egyiptomi férfi rendszeresen verte Hajnit, ezért reméli, Amadellát kiutasítják az országból.