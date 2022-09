Többezres tömeg várta a fiatal rappert, aki nemhogy nem lépett színpadra, de el is hagyta a rendezvényhelyszínt. A közönség először fújolni kezdett, majd többen is elkezdtek dobálózni.

Enes Meral, vagy ismertebb nevén Mero egy török-német rapper, aki négy évvel ezelőtt robbant be a köztudatba az Instagramon debütáló szerzeményével. A német és osztrák kislemezlisták élére került, és egyre több nemzetközi fellépésre hívják a hazájában népszerű előadót. A budapesti eset után azonban könnyen lehet, hogy megváltozik a helyzet.

Mero szeptember 10-én este lépett volna fel a Papp László Budapest Sportarénában, ám meg sem jelent a közönség előtt. Amikor a szervezők tájékoztatták a hallgatóságot, hogy a rapper már a helyszínt is elhagyta, többen is fújolni kezdtek, majd vizespalackokat dobáltak a színpadra. A többek szerint ijesztő esetről videó is készült.

Az elmaradt koncert miatt Mero a szervezőket, a helyiek viszont a német rappert és stábját okolják. Mindkét fél szerződésszegéssel vádolja a másikat. Mero videóban, a hazaiak Instagram-posztban reagáltak, és jogi következményeket emlegetnek. Az esettel kapcsolatban megszólalt az ismert magyar lemezlovas, Metzker Viki is, szerinte a helyzet egyáltalán nem bonyolult, és tudja is, ki lehet a felelős.

A csávónak nem volt kedve fellépni, ennyi volt igazából a lényeg!

– idézte Metzkert a Bors.