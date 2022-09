Zivatarveszély miatt másodfokú riasztást adott ki Zala, Somogy, Baranya, Tolna, Vas és Veszprém megye mellett Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, valamint Fejér megyére is az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön.

Azt írták, délután, kora este az ország délnyugati, déli területein heves zivatarok, zivatarrendszerek is kialakulhatnak. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is.



A zivatarok környezetében viharos, óránkénti 60-80 kilométeres, heves zivatarok esetén 90-110 kilométeres széllökésre, 1-3 centiméteres - heves zivatarok esetén 2-4 centiméteres - jégesőre kell számítani. Helyenként nagyobb mennyiségű, akár 25-40 milliméter csapadék is hullhat.

Este északnyugat felől stabilizálódik a légkör, és fokozatosan a déli területekre korlátozódnak a zivatarok.