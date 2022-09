Ahogy arról mi is beszámoltunk , kis híján megölte saját 6 éves lányát egy apostagi nő. Fannit jelenleg gépek tartják életben. Az édesapja bízik benne, hogy haramosan magához veheti.

Az apostagi H. családot problémák sokasága érte az utóbbi időben. Judit édesanyja két éve halt meg daganatos megbetegedésben, testvére, Eszter pedig nem sokkal korábban lett öngyilkos. Judit édesapja, József egykor a paksi erőműnél dolgozott, Judit angol szakon szerzett tanári diplomát. Az édesanya sokáig dolgozott tanárként, de mivel sok probléma volt vele, idővel elbocsátották. Ezután takarítóként vállalt munkát, kislányával és az édesapjával élt együtt. A szomszédok sokszor látták a teraszon sörözni és cigarettázni, azt mondják, hogy idővel a röviditalra is rászokott. Judit szeptember 14-én hajnalban késsel támadt alvó kislányára, Fannira.



A kislány édesapja - akit Judit eltiltott a gyermektől - a csodában reménykedik. Szeretné, ha a gyermeke a felépülése után hozzá kerülne.

"Egy társkereső oldalon ismerkedtem meg az akkor még angoltanárként dolgozó Judittal. Szerelembe estünk, és bíztam benne, hogy megtaláltam életem párját. Amikor kiderült, hogy állapotos, a világ legboldogabb emberének éreztem magamat. Többször is elkísértem a terhesgondozásra, még a magzat szívhangját is hallottam" - mesélte a Borsnak Péter. Amikor a baba megszületett, Judit váratlanul azt iratta az anyakönyvbe, hogy az apa ismeretlen. Ezután kapcsolatuk megromlott, ennek ellenére Péter látogatta a kislányt, ajándékokat is vitt neki. Egy idő után az anya tejesen elzárkózott a kommunikációtól, mindenből kizárta az apát.

Péter most szeretne végre Fanni apja lenni, és erre van is esélye, ugyanis az biztos, hogy az anya ezek után már nem gyakorolhatja a szülői felügyeleti jogát.