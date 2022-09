Öt év után kerül ismét képernyőre az RTL Klub nagy sikerű celebes realityje, és már nyilvánosságra is hozták, ki az első négy híresség, aki biztosan részt vesz a nem mindennapi megmérettetésben.

A Celeb vagyok, ments ki innen! legelőször 2008-ban volt látható, és egymás után rögtön két évaddal jelentkezett a produkció. A folytatásra viszont hat évet kellett várni, ugyanis a csatorna csak 2014-ben tűzta ismét műsorára a celebes realityt. Ezután újabb szünet következett, három év kihagyás után, új műsorvezetőkkel, Puskás Peti és Kiss Ramóna párosával tért vissza a formátum.

A legutóbbi szezon óta eltelt öt év, de heteken belül ismét új adásokkal jelentkezik a Celeb vagyok, ments ki innen!, melynek első négy versenyzőjét ma nyilvánosságra hozta a csatorna.

A Celeb vagyok, ments ki innen! hatodik évada október 17-én indul az RTL Klubon és minden hétköznap 21 órakor látható lesz. A műsor hétvégente is képernyőre kerül, ám a hétköznapitól eltérő időpontban, 19 órától sugározzák majd.

A műsort ezúttal ismét Sebestyén Balázs és Vadon Jani vezeti, a forgatás helyszínéül pedig a kolumbiai dzsungelt választották a készítők. A több mint egy tucat hírességből négy nevet már most elárultak, így biztosan láthatjuk majd Janicsák Vecát, Nyári Diát, a Drága örökösökből és a Keresztanyuból is ismert Lengyel Ferencet, valamint Curtist is.