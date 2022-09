Bécit egykor villalakóként ismerte meg az ország, mára azonban már rapperként is hírnevet szerzett magának. Most mégis egy botrány miatt kerülhet a címlapokra, ugyanis egy friss bejegyzésében durván beleszállt Baukó Évába.

Young G Béci és kedvese, Mészáros Norina érkezése a Nyerő Párosba sokaknál kiverte a biztosítékot és a műsor Facebook-oldalán rengetegen támadják őket taktikájuk és a viselkedésük miatt. Vélhetően Baukó Éva, az egykori villalakó sem lehetett a párosról jó véleménnyel, ugyanis Béci egy nyílt posztban kezdte kritizálni a médiasztárt.

Drága Évikém, tudom, hogy nincs szükséged hírverésre körülötted... Sose volt! Írd már le azt is, hogy pár hónapja hívtál minket, és úgy nyaltad a kis fenekünket, mint eddig senki. Kérdezgettél, infókat akartál kifacsarni... Sajnos annyira szánalmas egy sz*r nő vagy, hogy ilyet a világ nem b*szott!

"Kérlek, járd végig a pszichiátriai osztályt, ahova elfelejtettél menni, mert te még az orvosoktól is okosabbnak érzed magad! Édes szerencsétlen, nyomorult nő... Egy szerencséd volt a ValóVilágban is... annyira ferde hajlama volt a másik, beteg Alekosznak is, hogy miatta az lettél, aki ma vagy... egy senki!"

– írja bejegyzésében Béci. Nem tudni, mi válthatta ki ezt a reakciót, mit írhatott Baukó Éva, de vélhetően sem ő, sem pedig Alekosz nem hagyja majd szó nélkül a fenti sorokat.