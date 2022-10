A nemzetközileg is elismert jazz-zongorista életében megkapta a Kossuth- és Liszt-díjat, Érdemes Művész, a Nemzet Művésze. Kilenc évesen kezdett el zongorázni, a klasszikus zene után hamar a jazz felé fordult. A Rákfogó és a Saturnus zenekarok tagjaként a fúziós jazz hazai kiválósága lett, melyben a jazz mellett nemcsak a klasszikus zene, de a roma folklór is megjelent. Szakcsi Lakatos Béla júliusban töltötte be 79. életévét.

A művész szombaton még Gerendás Péterrel lépett fel.