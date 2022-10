A katasztrófa Creeslough-ban történt péntek este, egyelőre ismeretlen okok miatt. Az Applegreen céghez tartozó komplexum magában foglalta a 400 fős település egyetlen postáját és élelmiszerüzletét, de egy fodrászszalon is az épülethez tartozott. Egy szomszédos lakóházban is súlyos károk keletkeztek.



A sérülteket az ír parti őrség helikopterével szállították kórházba. A helyiek segítségére siettek az észak-írországi hatóságok is. A helyszínen keresőkutyákkal is kutattak a romok alatt rekedt túlélők után. Szombat délutáni nyilatkozatok szerint mindazonáltal már nem számítanak rá, hogy túlélőre lelnének.



Micheál Martin ír miniszterelnök azt mondta, hogy az Ír-sziget egésze megdöbbenve és teljesen lesújtva osztozik a helyiek fájdalmában. A kormányfő részvétét fejezte ki az egész település és azok számára, akik a tragédiában elvesztették szeretteiket. Megköszönte továbbá az ír és északír hatóságoknak, hogy hamar a helyszínre siettek, és rendkívül traumatikus körülmények között is egész éjen át dolgoztak.