A Magyar Televízió egyik legendás alakja volt Moldoványi Ákos. A most 78 éves műsorvezető 2005-ben vonult nyugdíjba, azóta szinte semmit nem lehet tudni róla. A kollégái évek óta nem látták.

Az utóbbi években volt kollégiái, sőt, még a rokonai sem tudják, hogy mi lehet az egykori legendás műsorvezetővel, Moldoványi Ákossal.

"Érdekes, hogy az utóbbi időben többen is érdeklődtek nálam Moldoványi Ákos felől. S mindenkinek azt válaszoltam: ha én nem tudom, hol van és mi lehet vele, akkor a régi kollégák közül senki sem tudja. Eltűnt, és még életjelet sem ad magáról. Mindig is magának való ember volt, talán ezért is szakította meg a kapcsolatot azokkal, akikkel együtt dolgozott hosszú ideig" – mondta a Blikknek hazánk első női híradósaként ismertté vált Bayer Ilona.

A lap a rokonokat is felkereste, akik közül a legtöbben semmit nem tudnak Moldoványiról, mivel a legenda a családjával sem igazán tartja a kapcsolatot.

"Annyit hallottunk, hogy állítólag egy vidéki tanyán él teljesen visszavonultan, és a kertészkedés teszi ki a mindennapjait, az a nagy szenvedélye" – árulta el az egyik távolabbi családtag.