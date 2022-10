Móricz Dániel, országúti kerékpáros magyar bajnok a TV2 népszerű sportrealityjében is megmutatta, mire képes. A fiatal sportoló azonban nem csak "szakmájában", hanem a magánéletében is sikeres.

Móricz Dániel pár héttel ezelőtt saját Instagram-oldalán osztotta meg a hírt követőivel, miszerint feleségül vette szerelmét, Stefán Dorinát. Nem sokkal később pedig újabb örömhírrel örvendeztette meg az internetezőket, ugyanis kedvese videót és fotókat posztolt a babaváró buliról.

A partival jelentették be, hogy első közös gyermeküket várják, és kiderült a csöppség neme is. A nem a fiatal pár számára is rejtély volt – olvasható Dorina bejegyzésében. A lufi kidurrantása után azonban nem maradt tovább rejtve, hogy az Exatlon bajnokának családja hamarosan egy kislánnyal bővül – vette észre a Ripost.

