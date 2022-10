Barbee, azaz Zentai-Bata Adrienn, aki tavaly házasodott össze szűk körben szerelmével, Zentai Gáborral, a nyár elején jelentette be , hogy hamarosan szülői örömök elé néznek. Az énekesnő terhessége utolsó hónapjába lépett. Egyre nehezebben viseli állapotát, ráadásul nemrégiben költöztek is.

"Korábban albérletben laktunk, de anyósom felajánlotta, költözzünk hozzá, hogy mielőbb meg tudjuk vásárolni az első lakásunkat. A férjemmel az volt a családalapításunknak feltétele, ha ez megvan, utána jöhet a baba is. Tavaly decemberben sikerült megvásárolni, azóta a felújítási munkák folytak, most lett kész, így egy héttel ezelőtt végre be tudtunk költözni. Nem volt egyszerű a nagy pocakommal, főleg, mert már egy takarítás, főzés is nagyon fárasztó tud lenni, egy óra állás után fáj a derekam, vizesedik a lábam, muszáj két teendő között megpihennem. Szerettük volna letudni még nyáron, de kicsit megcsúsztunk" - mesélte a Borsnak az énekesnő, aki már mindent megvásárolt a picinek, csak az utolsó simítások vannak hátra.

Barbee azt is elárulta, hogy nem állnak meg egy babánál, a férje örülne egy kisfiúnak, ezért mindenképpen szeretnének Zoénak kistestvért.

"Úgy tervezzük, hogy nem lesz nagy korkülönbség a gyerekek között, de sokat fog ezen alakítani, hogy mennyit vesz ki belőlem az első baba" - mondta az énekesnő.