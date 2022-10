A két aktivista jegyet vásárolva jutott be az épületbe, majd összekenték a köztudottan lelkes környezetvédő király viaszmását. Ezt követően egyikük felidézte Károly még walesi hercegként 2019-ben elmondott beszédét, melyben azt hangoztatta, hogy az unokái korosztályát képviselő fiatalok ma már nem szavakat, hanem azonnali cselekvést várnak el a környezetvédelmi ügyekben. Az aktivista hozzátette, a tudomány álláspontja és a kérés világos: állítsák le az új nyersolaj- és gázkitermelési projekteket.





A londoni rendőrség közlése szerint az akciót a 20 éves Eilidh McFadden és a 29 éves Tom Johnson követte el. A rendőrök négy embert igazoltattak az eset kapcsán rongálás gyanújával. A Just Stop Oil környezetvédelmi szervezet közleményt adott ki, melyben magára vállalta a cselekmény elkövetését.



A Just Stop Oil október elején kezdte el akciósorozatát, melynek során napi szinten próbálják megbénítani vagy lassítani a londoni hétköznapokat. Az ellen tiltakoznak, hogy a brit kormány az energiaellátási kockázatok csökkentése végett új nyersolaj- és gázkitermelési engedélyek kiadását tervezi.



Nemrégiben paradicsomlevessel öntötték le Vincent van Gogh Napraforgók című festményét a brit Nemzeti Galériában, továbbá festékszóróval rongálták meg egy Aston Martin kereskedés homlokzatát.

A Madame Tussaud múzeum szóvivője megerősítette a rongálás tényét, hozzátéve, hogy az érintett installáció kivételével a múzeum továbbra is látogatható, nem zár be.



Vasárnap egy másik környezetvédő csoport, a magát Utolsó generációnak nevező szervezet hasonló akciót hajtott végre a németországi Potsdam múzeumában, ahol Claude Monet Szénaboglyák című festményét öntötték le burgonyapürével.